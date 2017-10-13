دمشق تستعيد طيارًا محتجزًا في تركيا منذ 7 أشهر

دمشق - (أ ش أ):

استعادت السلطات السورية، الجمعة، طيارا كان مسجونا في تركيا بعد سقوط طائرته الحربية قبل 7 أشهر، في محافظة هاتاتي الجنوبية الحدودية مع سوريا.

وأفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية بأن الإعلان جاء بعد ساعات من قرار المحكمة "بالإفراج المؤقت" عن الطيار خلال فترة محاكمته، بتهمة "انتهاك الحدود التركية والتجسس"، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تمكنت بعد محاولات حثيثة وجهود مكثفة، من استعادة الطيار محمد صوفان وتسلمته اليوم من الجانب التركي.

يذكر أن الطائرة تحطمت في الرابع من مارس في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا، قبل أن تعثر السلطات التركية عليه في اليوم التالي، بعدما تمكن من النجاة والقفز بمظلته.

وأمرت محكمة تركية في أبريل بسجن الطيار وهو برتبة عقيد، بعدما وجهت إليه تهمة التجسس وانتهاك أمن حدود تركيا.