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موجيريني: ليس من حق دولة بمفردها إنهاء الاتفاق النووي مع إيران

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مصراوي Masrawy

موجيريني: ليس من حق دولة بمفردها إنهاء الاتفاق النووي مع إيران

07:56 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

موجيريني: ليس من حق دولة بمفردها إنهاء الاتفاق النووي مع إيران

فيديريكا موجيريني

بروكسل - (د ب أ): 

أعلنت فيديريكا موجيريني، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الاتفاق النووى مع ايران هو اتفاق دولى وليس من حق أي دولة بمفردها إنهاء الاتفاق".

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد بأنه يمكن أن ينسحب من الاتفاق النووى الموقع مع إيران في أي وقت، اذا أخفقت الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور مع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة.

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