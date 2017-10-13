موجيريني: ليس من حق دولة بمفردها إنهاء الاتفاق النووي مع إيران
موجيريني: ليس من حق دولة بمفردها إنهاء الاتفاق النووي مع إيران
07:56 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
فيديريكا موجيريني
بروكسل - (د ب أ):
أعلنت فيديريكا موجيريني، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الاتفاق النووى مع ايران هو اتفاق دولى وليس من حق أي دولة بمفردها إنهاء الاتفاق".
ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يمكن أن ينسحب من الاتفاق النووى الموقع مع إيران في أي وقت، اذا أخفقت الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور مع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة.
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