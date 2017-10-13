ترامب يهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران في أي وقت

واشنطن - (د ب أ):

قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة إنه يمكن أن ينسحب من الاتفاق النووى الموقع مع إيران في أي وقت، اذا أخفقت الجهود المبذولة الرامية إلى معالجة أوجه القصور مع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة.

ويتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطا أكثر تشددا حيال إيران لأنشطتها الشريرة ودعم الإرهاب في إطار مراجعة للاتفاق النووي الدولي، وستفرض الحكومة الأمريكية أيضا عقوبات على العديد من الكيانات الأخرى التي تدعم وزارة الدفاع الإيرانية، حسبما قال المسؤول الأمريكي.