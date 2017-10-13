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ترامب يهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران في أي وقت

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مصراوي Masrawy

يهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران في أي وقت

07:51 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ترامب يهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران في أي وقت

ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة إنه يمكن أن ينسحب من الاتفاق النووى الموقع مع إيران في أي وقت، اذا أخفقت الجهود المبذولة الرامية إلى معالجة أوجه القصور مع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة.

ويتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطا أكثر تشددا حيال إيران لأنشطتها الشريرة ودعم الإرهاب في إطار مراجعة للاتفاق النووي الدولي، وستفرض الأمريكية أيضا عقوبات على العديد من الكيانات الأخرى التي تدعم وزارة الدفاع الإيرانية، حسبما قال المسؤول الأمريكي.

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مصراوي Masrawy

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