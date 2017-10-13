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أمريكا تفرض عقوبات مالية على الحرس الثورى الإيراني

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مصراوي Masrawy

أمريكا تفرض عقوبات مالية على الحرس الثورى الإيراني

07:46 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

أمريكا تفرض عقوبات مالية على الحرس الثورى الإيراني

الحرس الثورى الإيراني - ارشيفية

واشنطن - (دب أ):

فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات مالية على الحرس الثوري الإيراني وفق إجراءات تستهدف الجماعات الإرهابية.

وكان مسؤول أمريكي بارز قد ذكر - في وقت سابق الجمعة - أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مالية على قوات الحرس الثوري الإيراني.

وستصنف وزارة الخزانة المنظمة وفقا لأمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بأنها هجمات إرهابية، بما يسمح للوزارة بعرقلة الشبكات المالية التابعة لأي مجموعة إرهابية.

ويتخذ الرئيس الأمريكي دونالد خطا أكثر تشددا حيال إيران لأنشطتها الشريرة ودعم الإرهاب في إطار مراجعة للاتفاق النووي الدولي، وستفرض الأمريكية أيضا عقوبات على العديد من الكيانات الأخرى التي تدعم وزارة الدفاع الإيرانية، حسبما قال المسؤول الأمريكي.

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