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ترامب: لن أوقع على الاتفاق النووي مع إيران

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مصراوي Masrawy

: لن أوقع على الاتفاق النووي مع إيران

07:42 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ترامب: لن أوقع على الاتفاق النووي مع إيران

ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة إنه لن يوقع على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفًا: "وفق القانون الأمريكي فإن الاتفاق لايخدم مصلحة الولايات المتحدة".

ويتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطا أكثر تشددا حيال إيران لأنشطتها الشريرة ودعم الإرهاب في إطار مراجعة للاتفاق النووي الدولي، وستفرض الأمريكية أيضا عقوبات على العديد من الكيانات الأخرى التي تدعم وزارة الدفاع الإيرانية، حسبما قال المسؤول الأمريكي.

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