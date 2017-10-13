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بالصور.. بدء فرز الأصوات في انتخابات "أطباء" كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء فرز الأصوات في انتخابات "أطباء" كفر الشيخ

07:52 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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نائب المنصورة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الحوار (صور)

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نائب المنصورة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الحوار (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:
بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسن شاهين الفقي رئيس نيابة فوه الإدارية، ورئيس اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات، مساء اليوم الجمعة، فرز أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وذلك في مقر اللجنة داخل نقابة الأطباء بكفر الشيخ.

وكانت الانتخابات شهدت على مدار اليوم توقفات متكررة وفق تعليمات من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على تلك الانتخابات، بسبب تواجد بعض من المرشحين في اللجنة، رافضًا محاولة البعض منهم توجيه الناخبين، أثناء الأإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، أكد الدكتور عبد السلام كمال الدين، عضو جمعية العاملين بالأمم المتحدة والمراقب لانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء كفر الشيخ، أنه لم يجر رصد أية مخالفات بشأن سير عملية التصويت الخاصة بهذه الانتخابات منذ فتح باب التصويت إلى نهاية فترة التصويت.

وفي السياق، قال الدكتور محمود طلحة مرسي، أمين عام نقابة الأطباء بكفر الشيخ ورئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ٦٢٥٠ عضوًا، وعدد من لهم حق التصويت ٥٣٧٥ عضوًا، بعد تسديد الاشتراكات الخاصة بالنقابة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات تضم في عضويتها جمال عبد الموجود، وإسماعيل محمد من النقابة العامة للأطباء بالقاهرة، ووحيد صلاح قطب، وسليمان الموافي، وصبحي سعيد، ورضا حسين، ومحمد الكومي، وحمدي عمر، وسوسن الغريب، وأحمد جبر من مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.

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