صراع "الحوار" يشتعل.. "فودة" ترد على "الشرقاوي" بمرشحين اثنين

الدقهلية - رامي القناوي:

اشتعل الصراع على انتخابات مجلس إدارة نادي "الحوار" الرياضي في مدينة المنصورة بتقدم النائب السابق وحيد فوده بأوراق ترشحه لرئاسة النادي (مستقلاً)، وذلك بعد دقائق من تقديم النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة، أوراق ترشحه.

وسبق للنائب أحمد الشرقاوي أن واجه عائلة فودة في انتخابات مجلس النواب السابقة.

وقدمت عائلة فودة إلى الآن مرشحين اثنين على رئاسة النادي؛ وحيد فوده وابن شقيقه إيهاب صفوت فوده، ليحتد الصراع قبيل إغلاق باب الترشح في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتولت عائلة فودة مقاليد حكم النادي منذ إنشائه في العام 2006، وتخوض الانتخابات هذا العام بعد وفاة رئيس النادي الشرفي ممدوح رمضان فودة، الذي ذكره الرئيس الأسبق محمد مرسي فى إحدى خطاباته السابقة بـ "فودة بتاع المنصورة"، في إشارة إلى رفضه حكم الإخوان.