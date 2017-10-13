جهاد جريشة حكما لمباراة الجابون ومالي في تصفيات المونديال

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أعلن الإتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» إسناد إدارة لقاء الجابون أمام مالي، ووالمقرر لها فى الـ11 نوفمبر المقبل بالعاصمة الجابونية ليبرافيل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ فى روسيا، للحكم الدولى المصرى جهاد جريشة.

ويساعد الدولي المصري جريشة فى إدارة المباراة " وليد أحمد ومحمود أبو الرجال من السودان حكام رايه، وبيرنارد كاميل من سيشل حكم رابع.

ويعد جهاد جريشة أحد أبرز الحكام الأفارقة المرشحين للمشاركة فى كأس العالم ٢٠١٨ فى روسيا.

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ويذكر أن المنتخب المصري والنيجيري هما الفريقين اللذان تأهلا حتى الأن عن قارة إفريقيا إلى كأس العالم 2018 فى روسيا، قبل إنتهاء التصفيات بجولة وحيدة.