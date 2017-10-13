خبير عسكري: لولا جهود الجيش في سيناء لوصل الإرهاب إلى الدلتا

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قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة وجهاز الشرطة لا يغمض لهما جفن طوال 24 ساعة من أجل حماية البلاد من الأخطار التي تجابهها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه يؤيد قرار إعادة فرض حالة الطوائ، موضحًا: «عدم فرض الطوارئ يُزيد الإرهاب بشكل كبير»، مؤكدًا أنه لولا جهود الجيش في سيناء لوصل الإرهاب إلى محافظات الدلتا.

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وذكر سالم أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب، وما يحدث من إرهاب هدفه محاولة إضعاف الدولة، مشيرًا إلى وجود حالة تضييق كامل على الإرهاب بسيناء خاصة بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية.