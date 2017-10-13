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بدء الفرز في انتخابات الأطباء.. والنتيجة الأحد

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بدء الفرز في انتخابات الأطباء.. والنتيجة الأحد بدء الفرز في انتخابات الأطباء.. والنتيجة الأحد

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، غلق باب التصويت فى اللجان الانتخابية، بعد إقبال متوسط من الأطباء على مقر النقابة العامة بدار الحكمة للادلاء بأصواتهم.

وبدأت منذ قليل عملية فرز أصوات الناخبين، على أن تعلن النتيجة يوم الأحد المقبل، وسط تواجد أمني مكثف بمحيط مقر النقابة في شارع قصر العيني.

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ودعت النقابة العامة جموع الأطباء البالغ عددهم 270 ألفا من مختلف المحافظات للمشاركة فى العملية الانتخابية. وأوضحت اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية أن الأطباء المتقدمين للترشح علي مقاعد النقابة العامة للأطباء يبلغ عددهم 89 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا، في ظل غياب القوائم الانتخابية، حيث تشهد الانتخابات منافسة شرسة بين 52 مرشحا على 12 مقعدا بمجلس النقابة العامة و8 أعضاء بمجالس النقابات الفرعية.

يذكر أن العملية الانتخابية بدأت منذ الساعة التاسعة صباحا وانتهت الخامسة مساءا لانتخاب 12 عضوا بمجلس النقابة العامة للأطباء و8 أخرين بالنقابات الفرعية في 27 مقرا انتخابيا

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