فوز المرشحة الفرنسية برئاسة اليونسكو

القاهرة – (مصراوي)

فازت مرشحة فرنسا أودريه أوزلاي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بعد فوزها على مرشح قطر حمد الكواري.

حصدت أودريه على 30 صوتًا مقابل 28 للكوار.