فوز المرشحة الفرنسية برئاسة اليونسكو
فوز المرشحة الفرنسية برئاسة اليونسكو
07:24 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
مرشحة فرنسا أودريه أوزلاي
القاهرة – (مصراوي)
فازت مرشحة فرنسا أودريه أوزلاي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بعد فوزها على مرشح قطر حمد الكواري.
حصدت أودريه على 30 صوتًا مقابل 28 للكوار.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الخارجية: إعادة التصويت بين مصر وفرنسا في انتخابات اليونسكو بعد تساوي
-
فرنسا تأسف على انسحاب أمريكا وتدعو لإنهاء الانقسامات السياسية باليونسكو
-
انطلاق الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو بمشاركة مصر وفرنسا وقطر
-
الخارجية: انسحاب الصين من انتخابات اليونسكو لصالح مصر
إعلان
إعلان