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فوز المرشحة الفرنسية برئاسة اليونسكو

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مصراوي Masrawy

فوز المرشحة الفرنسية برئاسة اليونسكو

07:24 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

فوز المرشحة الفرنسية برئاسة اليونسكو

مرشحة فرنسا أودريه أوزلاي

القاهرة – (مصراوي)
فازت مرشحة فرنسا أودريه أوزلاي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بعد فوزها على مرشح قطر حمد الكواري.
حصدت أودريه على 30 صوتًا مقابل 28 للكوار.

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