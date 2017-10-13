أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"تحيا مصر": 20 مبادرة من فنانين ولاعبي كرة قدم للتبرع لصالح الصندوق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تحيا ": 20 مبادرة من فنانين ولاعبي كرة قدم للتبرع لصالح الصندوق

07:17 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

مبادرة الفنانة سميرة أحمد

كتبت- أسماء يحيى:

كشف محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عن وجود مبادرات من 20 فنان ولاعب كرة قدم لدعم الصندوق.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية الجمعة، إن هناك فكرة لعمل مبادرة جديدة تسمى "مبادرة سميرة" للمساهمة والتبرع، قائلًا: "أعطينا الفنانة سميرة أحمد اليوم درع تحيا مصر لريادة فكرتها وإحساسها بالمسئولية".

يشار إلى أن صندوق تحيا مصر، نظم اليوم بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد معرضا بنادي الجزيرة الرياضي؛ لبيع المقتنيات والملابس التي ارتدتها الفنانة في أعمالها والتبرع بالعائد لصالح صندوق تحيا مصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مديرة الموارد بـ"تحيا مصر": 6 آلاف جنيه إيراد معرض "سميرة أحمد" حتى

    أخبار

  • وزيرة التضامن تشارك بمعرض "سميرة أحمد" للتبرع بمقتنياتها لصالح "تحيا

    أخبار

  • وزيرة التخطيط عن معرض "سميرة أحمد": الفن قوة ناعمة يجب استغلالها

    أخبار

  • فاطمة ناعوت مشيدة بمبادرة سميرة أحمد: الملابس تحولت ​ﻷحجار تبني مصر

    أخبار

إعلان

8f1434a3eb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني