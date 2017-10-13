"تحيا مصر": 20 مبادرة من فنانين ولاعبي كرة قدم للتبرع لصالح الصندوق

كتبت- أسماء يحيى:

كشف محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عن وجود مبادرات من 20 فنان ولاعب كرة قدم لدعم الصندوق.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية الجمعة، إن هناك فكرة لعمل مبادرة جديدة تسمى "مبادرة سميرة" للمساهمة والتبرع، قائلًا: "أعطينا الفنانة سميرة أحمد اليوم درع تحيا مصر لريادة فكرتها وإحساسها بالمسئولية".

يشار إلى أن صندوق تحيا مصر، نظم اليوم بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد معرضا بنادي الجزيرة الرياضي؛ لبيع المقتنيات والملابس التي ارتدتها الفنانة في أعمالها والتبرع بالعائد لصالح صندوق تحيا مصر.