مجدي يعقوب يوجه نصيحة لشباب الأطباء عبر "مصراوي"

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور مجدي يعقوب، إن مهمة الأطباء في مصر هي معالجة الفقراء بالمجان وإظهار الإنسانية.

وأضاف يعقوب، في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة: "أنصح شباب الأطباء بأن يؤمنوا بما يفعلوا، وأن يدركوا أن مهنة الطب هدفها الأساسي خدمة المرضى"، متابعًا: "واجبهم أن يعملوا جيدًا ويخدموا المرضى والعلم".

ولفت الدكتور مجدي يعقوب، إلى إن تصميمات مشروع مدينة أسوان العلاجية الجديدة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي، وأن هناك أفكار لبدء المشروع أخر هذا العام لافتتاحها خلال ٤ سنوات.​