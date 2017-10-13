ضبط 18 قطعة سلاح غير مرخص و26 قضية تموين في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

نفذت مديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتمكنت الحملة من ضبط 18 قطعة سلاح ناري غير مرخص وحائزيها من الخارجين على القانون، و2 من تجار المواد المخدرة، و26 قضية تموينية متنوعة، وإزالة 24 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في مراكز قنا التسعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.