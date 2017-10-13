الرئيس الفيليبيني يسحب تهديده بطرد الدبلوماسيين الأوروبيين

مانيلا - (أ ف ب):

قال المتحدث باسم الرئيس الفيليبيني رودريجو دوتيرتي، الجمعة، إن الأخير استند إلى تقارير غير دقيقة في تهديده بطرد السفراء الأوروبيين، مشددا على ان مانيلا لا تخطط لطرد البعثات الدبلوماسية الأوروبية.

وهدد دوتيرتي الخميس بطرد السفراء الاوروبيين، متهما حكوماتهم، دون تقديم ادلة، بالتآمر لطرد مانيلا من الامم المتحدة.

وقال: "تعتقدون أننا زمرة من البلهاء هنا. انتم البلهاء. نحن قادرون على قطع العلاقات الدبلوماسية غدا، وستغادرون بلدي جميعا في 24 ساعة".

وأصدر المتحدث باسمه ارنستو لابيلا بيانا، مساء الخميس، يؤكد التهديد بطرد السفراء الاوروبيين، لكنه اصدر بيانا جديدا الجمعة يشير الى عدم صدور اوامر لتنفيذ ذلك.

وقال لابيلا "ليس هناك اوامر لفعل ذلك"، حين سئل إذا ما كان يتعين على السفراء الاوروبيين مغادرة بلاده.

وأوضح ان دوتيرتي انفعل بشدة بسبب تقارير إعلامية حول مجموعة صغيرة من النواب الاوروبيين ومساعديهم الذين وصلوا الى مانيلا وعقدوا مؤتمرا صحفيا الاثنين لادانة حرب الفيليبين الدامية على المخدرات.

وتابع "لقد تفاعل مع ما كان يقرأه"، مضيفا أن دوتيرتي "اعتقد" أن التقارير كانت صحيحة.

وأكدت بعثة الاتحاد الاوروبي في الفيليبين أن هؤلاء الاشخاص لم يكونوا تابعين لبعثة الاتحاد الاوروبي. وهو ما أكده لابيلا.

ولم تقدم الحكومة تفسيرا عن تصريحات دوتيرتي الغاضبة حتى الان، حسب ما أوضح مسؤول إعلامي في بعثة الاتحاد الاوروبي في البلاد.