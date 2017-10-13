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نائب المنصورة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الحوار (صور)

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مصراوي Masrawy

نائب المنصورة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الحوار (صور)

07:06 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

تقدم النائب أحمد سلام الشرقاوي عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، اليوم الجمعة، بأوراق ترشحه لرئاسة نادي "الحوار" الرياضي بالمنصورة، قبل ساعات من غلق باب الترشح، ليواجه عائلة فودة التي أعلنت في وقت سابق خوض الانتخابات، وسبق أن واجهها النائب الحالي في انتخابات مجلس النواب السابقة.

وتولت عائلة فودة مقاليد حكم النادي منذ إنشائه في العام 2006، وتخوض الانتخابات هذا العام فيها عن طريق بإيهاب صفوت فودة، الذي يخوض المنافسة على رئاسة النادي بقائمة كاملة، بعد وفاة رئيس النادي الشرفي ممدوح رمضان فودة، الذي ذكره الرئيس الأسبق محمد مرسي فى إحدى خطاباته السابقة بـ "فودة بتاع المنصورة"، في إشارة إلى رفضه حكم الإخوان.

وتضم قائمة الشرقاوي كلاً من: خيري ياسين المحامي بالنقض على مقعد نائب الرئيس، والمستشار سامح رمضان أمينًا للصندوق، والسيد العشري، والعميد خالد كمال ناصر، ورفعت البسيوني، والصحفي نعمان سمير، وأحمد دويدار، والمحاسب محمد أبوالنجا، وأحمد منصور العساس المحامي أعضاء.

من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي إن قرار خوضه انتخابات النادي جاءت خاصة وأن الانتخابات التي شهدها النادي تجربة انتخابية حقيقية للنادي بعد محاولات كثيرة منذ إنشائه.​​

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