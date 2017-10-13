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انتهاء التصويت في انتخابات الأطباء بالإسكندرية.. وبدء الفرز (صور)

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مصراوي Masrawy

انتهاء التصويت في انتخابات الأطباء بالإسكندرية.. وبدء الفرز (صور)

06:56 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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بعد إصابته بكسر بالجمجمة.. تفاصيل الحالة الصحية للاعب الاتحاد السكندري

الإسكندرية - محمد البدري:
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، انتهاء عملية التصويت وبدء فرز الأصوات، في انتخابات التجديد النصفي، التي تجرى بمقر مركز شباب سموحة على مستوى النقابة العامة والفرعية بالمحافظة.

وانتهت عملية الاقتراع وسط تواجد ضعيف من قبل أعضاء الجمعية العمومية، تحت إشراف لجنة قضائية لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتي شهدت إقبالاً طفيفًا في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب التصويت.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء بالإسكندرية إن انتخابات التجديد النصفي للنقابة أجريت على 6 مقاعد للنقابة الفرعية منهم 3 مقاعد فوق السن و3 تحت السن، بالإضافة إلى مقعد غرب الدلتا، مشيرًا إلى أن الانتخابات أجريت في أجواء مستقرة.

وأضاف فريد، في تصريح له، أن عدد المتقدمين للترشح على مقاعد النقابة العامة بلغ 17مرشحًا، يتنافسون على 3 مقاعد للنقابة العامة علي مستوى الجمهورية، فوق 15 سنة، بالإضافة إلى 13 مرشحًا آخرين، يتنافسون على 3 مقاعد للنقابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت 15 سنة قيد، و4 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد للنقابة العامة عن منطقة القاهرة.

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