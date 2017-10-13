بين الغرامة والحبس.. سيناريوهات عقوبة رامي صبري حال إدانته بالتهرب من التجنيد

كتب- طارق سمير:

قالت مصادر قانونية متخصصة في القضاء العسكري إن المطرب رامي صبري المقبوض عليه بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، ينتظر إحدى عقوبتين في حالة الإدانة إما الغرامة 1000 جنيه وإخلاء السبيل وإما الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وقد تزيد عن سنتين وفقا لرؤية المحكمة لدوافعه.

فيما رجحت المصادر اكتفاء المحكمة في حالة صبري بالغرامة وإخلاء السبيل.

وأوضح كامل مندور، محامي متخصص في القضاء العسكري، أن القانون العسكري فَند عقوبات التهرب من الخدمة العسكرية (التجنيد)، في 3 حالات وهي:

الحالة الأولى، وتتمثل في تقدم الشاب للتجنيد، وتسلمه استمارة "10 جند"، وعدم حضوره لاستلام مهامه وتغيبه عن الخدمة العسكرية، وقال في هذه الحالة، إذا تم ضبط الهارب من الخدمة يتم إحالته لمحاكمة عسكرية، وتوقع عليه عقوبة حبس تصل إلى 6 شهور أو سنة وفقًا لما تراه المحكمة حسب دوافع تهربه، ومؤهله الدراسي ومدة تجنيده المقررة عليه، وبعد انتهاء مدة حبسه، يستكمل مدة خدمته العسكرية.

أما الحالة الثانية للمتهربين من تأدية الخدمة، فهي عندما يتم ضبط شاب لم يتقدم بأوراقه لتأدية الخدمة العسكرية وأقل من 30 سنة، وفي هذه الحالة يتم تسليمه إلى النيابة العسكرية لتسلمه بدورها إلى الجيش، ليقضي المدة المقررة عليه من خدمته العسكرية وفقًا لمؤهلة الدراسي، مضافة عليها 3 شهور زيادة لكل سنة هروب من خدمته، وهذه الحالة ا تنطبق على المطرب رامي صبري، لتخطيه سن التجنيد.

أما الحالة الثالثة، وهي تنطبق على "صبري"، لتخطيه الـ30 سنة، وينص القانون في هذه الحالة على مثوله أمام النيابة العسكرية، للتحقيق حتى تنتهي العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد عن ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وفقًا لدوافعه التي يقدمها للنيابة، ورجح مندور أن تنتهي قضية صبري بعقوبة الغرامة التي لا تتعدي الألف جنيه.

وتنص المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية على أن: "يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين، وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المادة 35 من ذات القانون فتنص على: "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين، وبناء عليه يمكنك التقدم لمنطقة التجنيد وتسليم نفسك وسوف يتحرر ضدك دعوى جنائية ومحاكمه عسكرية وغالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة، ولا تسقط عنك تلك الجريمة إلا بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغك لسن 42 عاما".

يذكر أن مدة تأدية الخدمة العسكرية للمؤهل العالي (الجامعات) سنة، والمؤهل المتوسط سنتين (ثانوي)، والمؤهل العادي 3 سنوات (إعدادية أو ابتدائية، غير متعلم)