جامعة القاهرة تستهل الموسم الفني بحفل المطرب محمد محسن

كتب- محمد قاسم:

افتتحت جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، موسمها الثقافي والفني للعام الجامعي 2017-2018، بحفل فني للمطرب محمد محسن بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وتوافد عشرات الطلاب على جامعة القاهرة لحضور الحفل، فيما وقف الأمن ينظم عملية دخول الطلاب.

وقبل نحو عامين، بدأت جامعة القاهرة في استضافة مطربين وفنانين على رأسهم عمر خيرت، لإحياء حفلات غنائية للطلاب ضمن الموسم الثقافي وكذلك جامعة عين شمس.