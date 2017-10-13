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طبيب الاتحاد يكشف التشخيص النهائي لإصابة هشام شحاتة

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طبيب الاتحاد يكشف التشخيص النهائي لإصابة هشام شحاتة طبيب الاتحاد يكشف التشخيص النهائي لإصابة هشام شحاتة

التحرير

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أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية، تغيب هشام شحاته، لاعب الاتحاد السكندري، عن الملاعب ودخوله في فترة العلاج تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، بسبب إصابته بشرخ في الجمجمه بسبب كوع وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي.

وأكد عمرو الأشلم طبيب نادي الاتحاد السكندري لـ«التحرير»، أن اللاعب سيخضع لأشعة بعد 30 يوما، لمتابعة الشرخ ومتابعة مراحل تلائمه.

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وتابع الأشلم، أن اللاعب من المحتمل أن يتم تدخل جراحي في حالة عدم إلتئام الشرخ بشكل صحيح.

جدير بالذكر أن هشام شحاتة تعرض لضرب بالمرفق من وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد.

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التحرير

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