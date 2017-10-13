الهلالي عن أكل الجراد: يجوز قليه وشويه حيًا (فيديو)

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الهلالي: يجوز أكل الجراد حتى وإن كان ميتًا

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جمهور الفقهاء أجاز قلي وشوي الجراد حيًا، على اعتبار أنها أحدى طرق تناوله، «وربنا بيصبره على ذلك».

وتابع الهلالي خلال تقديمه برنامج «وإن أفتوك»، المذاع عبر فضائية «أون إي» أن المذهب الشافعي أقر بحرمته، معتبرًا ذلك إيذاءً لهذا المخلوق، مستشهدين بحديث نبوي، هو: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».

وأضاف الهلالي: «الخطاب الديني لا يبين إمكانية الاستفادة منه، فيه بلاد بتحبه، وما دام الدين يجيذ أكله، الطباخين اللي عندنا مش عارفين يعملوا منه وجبة حلوة ليه؟ ويخلو الناس تشتهيه، أحنا تركينه ليه»، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء أجاز أكل الجراد حتى وإن كان ميتًا.