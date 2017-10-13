قائد البيشمركة: لن ننسحب من كركوك وقواتنا في حالة استنفار

بغداد - (أ ش أ):

أكد قائد قوات البيشمركة "الكردية" الجنرال سيروان البارزاني، اليوم الجمعة، أن قواته في حالة استنفار داخل كركوك ولن تنسحب من المحافظة، مشيرا إلى وجود مؤشرات على أن تحركات القوات العراقية جنوب كركوك "عدائية".

وقال البارزاني - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "القوات العراقية تحشد في جنوب كركوك وتحركاتها غير متوقعة"، مضيفا أن "البيشمركة في كركوك في حالة استنفار، ولن ننسحب منها".

وأشار قائد قوات البيشمركة إلى وجود إجراءات استفزازية لجأ إليها "الحشد الشعبي" جنوب محافظة كركوك.

وأوضح البارزاني أن انسحاب البيشمركة من مناطقها تم بالتنسيق مع بغداد، قائلا: "نرفض أي اتهام لنا بالتغيير الديموغرافي".