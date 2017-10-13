بروكسل تستبعد وساطة أوروبية في أزمة كتالونيا

بروكسل/ مدريد - (د ب أ)

استبعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وساطة للاتحاد الأوروبي بين إسبانيا وكتالونيا في أزمة الانفصال اليوم الجمعة.

وقال يونكر- في مؤتمر مع طلبة بجامعة لوكسمبورج: إنه "إذا ما انفصل إقليم كتالونيا، فسيلحق به آخرون، ولا أريد ذلك".

ويصر رجل السياسة على أن الأمر "شأن داخلي" بالنسبة لإسبانيا مشددا على أن الطرف الوحيد في النزاع، وهو الحكومة الكتالونية، هو من طلب وساطة دولية.

وقال يونكر: "لا أريد اتحادا أوروبيا مؤلفا من 98 دولة خلال 15 عاما قادمة".