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بروكسل تستبعد وساطة أوروبية في أزمة كتالونيا

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مصراوي Masrawy

بروكسل تستبعد وساطة أوروبية في أزمة كتالونيا

06:12 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

بروكسل تستبعد وساطة أوروبية في أزمة كتالونيا

ارشيفية

بروكسل/ مدريد - (د ب أ)

استبعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وساطة للاتحاد الأوروبي بين إسبانيا وكتالونيا في أزمة الانفصال اليوم الجمعة.

وقال يونكر- في مؤتمر مع طلبة بجامعة لوكسمبورج: إنه "إذا ما انفصل إقليم كتالونيا، فسيلحق به آخرون، ولا أريد ذلك".

ويصر رجل السياسة على أن الأمر "شأن داخلي" بالنسبة لإسبانيا مشددا على أن الطرف الوحيد في النزاع، وهو الكتالونية، هو من طلب وساطة دولية.

وقال يونكر: "لا أريد اتحادا أوروبيا مؤلفا من 98 دولة خلال 15 عاما قادمة".

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