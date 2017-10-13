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لجنة حقوق الإنسان بالنواب تتفقد أوضاع نزلاء سجن جمصة

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مصراوي Masrawy

لجنة حقوق الإنسان بالنواب تتفقد أوضاع نزلاء سجن جمصة

06:18 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

لجنة حقوق الإنسان بالنواب تتفقد أوضاع نزلاء سجن جمصة

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

زار وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، اليوم الجمعة، منطقة سجون جمصة؛ لتفقد أحوال السجناء، والاطمئنان إلى سلامة أوضاعهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم.

واستقبل الوفد اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، وتم افتتاح مستشفى منطقة سجون جمصة المكونة من ثلاثة طوابق، وتسع 230 سريرًا، وبها مصعدان، وتشمل قسم للعيادات بكافة التخصصات.

كما استعرضت اللجنة مع الضباط الأطباء إمكانيات الأجهزة الطبية المتوافرة بالمستشفى، ومناقشة بعض النزلاء المتواجدين بعيادات المستشفى حول أوجه الرعاية الصحية المقدمة لهم، وأشادوا بحسن معاملة إدارة السجن لهم.

كما تم القيام بجولة تفقدية بسجن شديد الحراسة بجمصة، شملت "الكافتيريا، المطبخ، المخبز، المسجد"، وتفقد منطقة الخدمة الاجتماعية التي تشمل "فصول محو الأمية، المكتبة، ومشاهدة ندوة دينية إسلامية ودرس وعظ مسيحى، المنطقة الرياضية، بالعنابر وشاهدوا جزءًا من مباراة كرة قدم ومبارة تنس طاولة بين النزلاء.

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