"داعش" يتبنى هجوم العريش: إنغماسيان فجرا نفسيهما خلال الاشتباك
"داعش" يتبنى هجوم العريش: إنغماسيان فجرا نفسيهما خلال الاشتباك
06:04 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
القاهرة- (مصراوي):
تبنى تنظيم داعش، الهجوم الإرهابي الذي استهدف ارتكازًا أمنيًا تابعًا للجيش في العريش اليوم الجمعة. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إن الهجوم أسفر عن استشهاد 6 من جنود القوات المسلحة.
ونشر التنظيم الإرهابي، عبر وكالته "أعماق"، بيانا يتبنى فيه الحادث، قال فيه إن عنصرين أحدهما يسمى أبو العيناء المصري، والآخر أبو يوسف المصري شاركا في الهجوم بتفجير سترتيهما الناسفتين في الارتكاز، بالتزامن مع اشتباك مسلحيه مع القوات.
كان المتحدث العسكري، قال في بيانه إن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت أحد الإرتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية، واشتبك الجنود معها على الفور، وأجبروهم على الفرار حاملين عددا من القتلى والمصابين من الإرهابيين.
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