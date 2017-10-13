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إنقاذ أكثر من 600 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا

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مصراوي Masrawy

إنقاذ أكثر من 600 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا

06:19 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

إنقاذ أكثر من 600 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا

روما - (أ ش أ):
نقلت سفينة إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، اليوم الجمعة، إلى باليرمو في صقلية ، 604 مهاجرين من 15 دولة، بينهم 204 أطفال، تم إنقاذهم في البحر خلال الساعات الـ36 الماضية.

وذكرت قناة (العربية) أن السفينة أكواريوس - التي تشغلها منظمة "إس أو إس المتوسط" الخيرية مع "أطباء بلا حدود" - نفذت سلسلة عمليات إنقاذ يومي الثلاثاء والأربعاء، ونقلت المهاجرين المتحدرين من سوريا ومالي والسودان والمغرب والجزائر وبنين إلى صقلية.

من جانبها، قالت منظمة "إس أو إس المتوسط" إن عمليات الإنقاذ المتعددة التي قامت بها أكواريوس في الأيام الماضية في منطقة جغرافية واسعة جدا تظهر أن الأزمة الإنسانية مستمرة، موضحة أنه خلال 18 شهرا من مهامها، تم إنقاذ حوالي 25 ألف شخص في عرض البحر، تم استقبالهم على متن السفينة اكواريوس.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أعلن - الثلاثاء الماضي - أن عدد الوافدين من المهاجرين عبر تركيا وتونس والجزائر إلى إيطاليا سجل ارتفاعا كبيرا.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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