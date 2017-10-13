تيلرسون: ترامب سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أن الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يحدد سياستها بشكل كامل بشأن طهران.

وأكد تيلرسون - في تصريحات نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية مقتطفات منها - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه تحدث بالفعل مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن اتفاق جديد محتمل، جنبا إلى جنب مع الاتفاق الحالي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.