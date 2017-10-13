أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تيلرسون: ترامب سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تيلرسون: سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني

06:17 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

تيلرسون: ترامب سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني

تيلرسون

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أن الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يحدد سياستها بشكل كامل بشأن طهران.

وأكد تيلرسون - في تصريحات نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية مقتطفات منها - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه تحدث بالفعل مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن اتفاق جديد محتمل، جنبا إلى جنب مع الاتفاق الحالي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمريكا تعتزم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

    أخبار

  • الكرملين: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني سيضر بالأمن والاستقرار

    أخبار

  • الصين: استمرار الاستعدادات لزيارة ترامب المرتقبة الشهر المقبل

    أخبار

  • البيت الأبيض يكشف استراتيجية جديدة إزاء الملف النووي الإيراني

    أخبار

إعلان

7a40e7dffa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية