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أمريكا تعتزم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

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مصراوي Masrawy

أمريكا تعتزم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

06:11 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

أمريكا تعتزم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول أمريكي بارز إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مالية على قوات الحرس الثوري الإيراني بموجب إجراءات تستهدف جماعات إرهابية.

وستصنف وزارة الخزانة المنظمة وفقا لأمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بأنها هجمات إرهابية، بما يسمح للوزارة بعرقلة الشبكات المالية التابعة لأي مجموعة إرهابية.

ويتخذ الرئيس الأمريكي دونالد خطا أكثر تشددا حيال إيران لأنشطتها الشريرة ودعم الإرهاب في إطار مراجعة للاتفاق النووي الدولي، وستفرض الأمريكية أيضا عقوبات على العديد من الكيانات الأخرى التي تدعم وزارة الدفاع الإيرانية، حسبما قال المسؤول الأمريكي.

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مصراوي Masrawy

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