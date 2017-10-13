«فورد» تضخ استثمارات جديدة في السيارات ذاتية القيادة

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تعكف شركة "فورد" الأمريكية، على توجيه استثماراتها بشكل رئيسي نحو قطاع السيارات ذاتية القيادة بشكل قوي، وذلك في إطار خطتها التسويقية والإنتاجية الجديدة.

وحسب موقع "ذا فيرج"، فإن الشركة الأمريكية لا تزال تسعى للمنافسة بقوة، للوصول إلى صيغة تقنية تسمح لها بتفعيل القدرات التكنولوجية، التي تؤهلها لتصنيع إصدارات ذاتية القيادة.

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وتوفر تلك الاستثمارات فرصة كبيرة للشركة الأمريكية، من أجل جلب العديد من الخبراء التقنيين، للوصول إلى نموذج اختباري يعمل بتكنولوجيا القيادة الذاتية بشكل كامل.