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روسيا ترحب بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصر

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مصراوي Masrawy

ترحب بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية

06:05 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

روسيا ترحب بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصر

المصالحة الفلسطينية

موسكو - (أ ش أ):

رحبت روسيا باتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" لتجاوز الانقسام الداخلي الفلسطيني، والذي تم أمس في القاهرة، برعاية مصر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن موسكو ترحب بالاتفاق الفلسطيني، الذي تم التوصل إليه بدور مصر الفعال، وأن الاتفاق يفي بالتطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني".

ودعت روسيا - فى بيانها - الطرفين الفلسطينيين للوفاء بجميع الخطوات المخطط لها بهدف تحقيق الوحدة على المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كبير.

وتوقعت روسيا أن يسهم هذا التطور في خروج عملية السلام في الشرق الأوسط من المأزق الحالي، وأن يساعد على استئناف المفاوضات المباشرة حول تسوية فلسطينية إسرائيلية نهائية على أساس القانوني الدولي.

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