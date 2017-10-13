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"البيشمركة" تتراجع إلى خطوطها الدفاعية حول كركوك

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مصراوي Masrawy

"البيشمركة" تتراجع إلى خطوطها الدفاعية حول كركوك

06:03 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

قوات البيشمركة

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن قوات (البيشمركة) الكردية بدأت تدريجيا التراجع إلى خطوطها الدفاعية حول محافظة كركوك في مساع لخفض التوتر مع القوات العراقية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن هيمن هورامي كبير مساعدي رئيس الإقليم، مسعود برزاني، قوله "إن قوات البيشمركة مستعدة بشكل كبير للرد على أي هجوم محتمل من قبل قوات الحشد الشعبي".

وكان نائب رئيس إقليم كردستان العراق كوسرت رسول قد قال - في وقت سابق اليوم - إنه جرى نشر عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة في منطقة كركوك للتصدي "لتهديدات" محتملة من القوات العراقية.وأضاف أنه "تم نشر ما لا يقل عن ستة آلاف آخرين من أفراد البشمركة منذ، أمس الخميس، للتصدي لتهديد القوات العراقية".

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية قد نفت - من جانبها - ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق عملية عسكرية جنوب كركوك.

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