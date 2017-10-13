وصول مساعدات إنسانية لـ500 أسرة نازحة بمحافظة ديالى العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الجمعة، وصول مساعدات إنسانية لـ 500 أسرة نازحة في قضاء بعقوبة في محافظة ديالى.

وقالت مديرة الدائرة ابتهال الدايني - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن دائرة هجرة ديالى وزعت مساعدات إنسانية شملت 500 أسرة نازحة في بعقوبة، تضمنت سلة غذائية لكل أسرة لتخفيف العبء عن معاناتها.

وأضافت أن العدد الكلي للأسر النازحة التي استلمت مساعدات خلال اليومين الماضيين من بعقوبة بلغت 999 عائلة نازحة بعد أن تم شمول 499 عائلة أمس، لافتة إلى أن دائرتها مستمرة في توزيع المساعدات الإنسانية بين العوائل النازحة في قضاء بعقوبة.

وكان مسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية قد أعلن - في وقت سابق اليوم - بدء عودة أكثر من 400 أسرة نازحة لقرية "العساكرة" شمال شرق المحافظة، الأسبوع المقبل.