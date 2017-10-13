إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بـ"صحراوي إسكندرية"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، اليوم الجمعة؛ إثر حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

غرفة عمليات مرور الجيزة تلقت إخطارا من الخدمات المرورية المتواجدة بالطريق، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ووجود مصابين.

انتقل رجال الإدارة لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات تزامنًا مع وصول سيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.