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تيلرسون : ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووى مع إيران

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مصراوي Masrawy

تيلرسون : لن ينسحب من الاتفاق النووى مع إيران

05:46 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

تيلرسون : ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووى مع إيران

واشنطن - (د ب أ):

قال ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووى مع ايران، ولكنه سوف يحث الكونجرس على تشديد القوانين الامريكية التي تستهدف طهران.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة قراره إزاء الاتفاق النووي مع إيران إما عبر مصادقته على التزام طهران بما جاء في الصفقة أو سحب إقراره بذلك ما سيجعل مصير الاتفاق بيد الكونجرس.

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