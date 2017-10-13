مدريد تحذر من حدوث ركود في إقليم كتالونيا وانخفاض النمو في إسبانيا

مدريد - (د ب أ):

حذرت الحكومة المركزية الإسبانية، اليوم الجمعة، من احتمال حدوث ركود في إقليم كتالونيا إذا ما قرر الإقليم إعلان الانفصال رسميا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينز دى سانتاماريا اليوم الجمعة ، إن الانكماش :" سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالى الإسباني".

وفى حديثها في مؤتمر صحفي في مدريد، قالت سانتاماريا : "إن عدم الاستقرار قد يضر بالاقتصاد الكتالوني، وإذا استمرت الشركات في الرحيل عن الإقليم، فإن ذلك قد يؤدى إلى الركود".

وأضافت: "إذا لم يكن هناك حل في القريب العاجل ، فقد نضطر إلى خفض توقعاتنا للنمو الاقتصادي في عام 2018".