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مدريد تحذر من حدوث ركود في إقليم كتالونيا وانخفاض النمو في إسبانيا

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مصراوي Masrawy

مدريد تحذر من حدوث ركود في إقليم كتالونيا وانخفاض النمو في إسبانيا

05:44 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

مدريد تحذر من حدوث ركود في إقليم كتالونيا وانخفاض النمو في إسبانيا

مدريد - (د ب أ):

حذرت المركزية الإسبانية، اليوم الجمعة، من احتمال حدوث ركود في إقليم كتالونيا إذا ما قرر الإقليم إعلان الانفصال رسميا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينز دى سانتاماريا اليوم الجمعة ، إن الانكماش :" سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالى الإسباني".

وفى حديثها في مؤتمر صحفي في مدريد، قالت سانتاماريا : "إن عدم الاستقرار قد يضر بالاقتصاد الكتالوني، وإذا استمرت الشركات في الرحيل عن الإقليم، فإن ذلك قد يؤدى إلى الركود".

وأضافت: "إذا لم يكن هناك حل في القريب العاجل ، فقد نضطر إلى خفض توقعاتنا للنمو الاقتصادي في عام 2018".

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