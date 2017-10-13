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مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في اسطنبول

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في اسطنبول

05:33 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في اسطنبول

ارشيفية

أنقرة - (أ ش أ):

لقيت فتاة على الأقل مصرعها وأصيب طالبان، اليوم الجمعة، في حادث إطلاق نار بمنطقة "بنديك" في محافظة إسطنبول التركية.

وذكرت قناة ( اليوم) - الناطقة باللغة الانجليزية - أن مسلحا يحمل بندقية صيد هاجم مجموعة من الطلاب في منطقة "بنديك" بمدينة إسطنبول التركية، مشيرة إلى أن المهاجم أصاب 3 طلاب، لقيت طالبة منهم مصرعها متأثرة بجروحها.

وأضافت أن المهاجم حاول الانتحار، إلا أنه تم اعتقاله ونقله إلى المستشفى.

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