مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في اسطنبول
مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في اسطنبول
05:33 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
أنقرة - (أ ش أ):
لقيت فتاة على الأقل مصرعها وأصيب طالبان، اليوم الجمعة، في حادث إطلاق نار بمنطقة "بنديك" في محافظة إسطنبول التركية.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) - الناطقة باللغة الانجليزية - أن مسلحا يحمل بندقية صيد هاجم مجموعة من الطلاب في منطقة "بنديك" بمدينة إسطنبول التركية، مشيرة إلى أن المهاجم أصاب 3 طلاب، لقيت طالبة منهم مصرعها متأثرة بجروحها.
وأضافت أن المهاجم حاول الانتحار، إلا أنه تم اعتقاله ونقله إلى المستشفى.
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