عقب انتحار شاب وخطيبته.. أهالي شبراباص يطلقون حملة لتخفيض متطلبات الزواج

المنوفية - مروة فاضل:

أطلق عدد من شباب قرية شبراباص في مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، حملة لخفض متطلبات الزواج والعادات المنتشرة في القرى، وخاصة بعد أن شهدت القرية انتحار فتاة وخطيبها بسبب متطلبات الزواج.

وانتشرت المنشورات أمام المساجد وقاد الدعاة حملات توعية للمطالبة بأن يكون الذهب المقدم مهرًا للعروس رمزي دون مغالاة في متطلبات الزواج من الجنسين.

وأوضح علاء السيد، أحد القائمين على الحملة، أن الفكرة جاءت عقب انتحار شاب وخطيبته من أبناء القرية بسبب خلافات أسرية بسبب المنقولات وجهاز العروسين، مضيفًا أن انتشار المغالاة في متطلبات الزواج دفع الشباب للتخلي عن الزواج.

وأضاف أن حملتهم تستهدف توعية الشباب والأهالي بالتخلي عن المبالغة في شروط الزواج، مشيرًا إلى إقامة عشرات اللقاءات والأمسيات إلى جانب اتفاق أغلب أئمة المساجد على توحيد خطبة اليوم، والتي جاءت متوافقة مع موضوع الحملة، تتحدث عن بناء الأسرة المسلمة، وهو صلب موضوع الحملة.

وأشار الشيخ سعيد حامد، أحد القائمين على الحملة، إلى أن الحملة لاقت استجابة كبيرة من جانب الأهالي، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة محاضرين من النساء لتوعية السيدات بالقرية.

واقترحت الحملة، في بيان لها، عدم تجهيز الغرف الزائدة عن الحاجة في بداية الزواج، وكذلك الاقتصاد في شراء الأجهزة الكهربائية التي تضاعفت أسعارها بشكل كبير، والاستغناء عن الأجهزة غير الضرورية، والاكتفاء بكل ما هو ضروري في تجهيز العروس دون إسراف أو تقصير، بالإضافة الى الدعوة الى إلغاء شراء الماشية والأغنام في جهاز العروس.