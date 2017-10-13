تنفيذ نحو 50 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة
تنفيذ نحو 50 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة
05:32 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 49 ألفا و749 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 257 حكما جنائيا، و17 ألفا و552 حكم حبس جزئيا، و3 آلاف و70 حكم حبس مستأنفا، و23 ألفا و409 أحكام غرامة، و5 آلاف و461 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
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