مسيرة صوفية بكفر الشيخ احتفالا بـ«مولد الدسوقي» (صور)

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احتفلت الطريقة البرهامية، اليوم الجمعة، بالمولد العارف سيدى إبراهيم الدسوقى، بمسيرة صوفية بدأت بمدخل مدينة دسوق عند الكوبرى العلوى حتى المسجد الابراهيمى، وأيضا إقامة حضرة عقب صلاة العصر بالمسجد، بحضور الشيخ محمد عاشور شيخ الطريقة البرهامية فى مصر والشيخ محمد البيلى وكيل مشيخة الطرق الصوفية بكفر الشيخ وكبار مشايخ الطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وكان الآلاف من رواد وزوار المسجد الإبراهيمى من جميع إنحاء الجمهورية وأهالى مدينة دسوق، قد أدوا صلاة الجمعة الافتتاحية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، التى يبدأ الاحتفال بذكرى مولده اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وكان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، يرافقه العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية ، واللواء عماد أبو النور، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، تفقدوا التمركزات والنقطة الرئيسية وجولة تفقدية بالميدان الإبراهيمى لمتابعة تنفيذ وتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية والنقاط الأمنية، بداخل ومخارج مدينة دسوق، واستقبال الضباط والافراد المفكلين بالخدمة طوال فترة المولد كما التقى بالضباط والأفراد، وحثهم على التصدي لأى محاولات من الخارجين عن القانون، تعكر صفو الاحتفالات بالمولد.