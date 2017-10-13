أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مسيرة صوفية بكفر الشيخ احتفالا بـ«مولد الدسوقي» (صور)

Google+ Print
مسيرة صوفية بكفر الشيخ احتفالا بـ«مولد الدسوقي» (صور) مسيرة صوفية بكفر الشيخ احتفالا بـ«مولد الدسوقي» (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

احتفلت الطريقة البرهامية، اليوم الجمعة، بالمولد العارف سيدى إبراهيم الدسوقى، بمسيرة صوفية بدأت بمدخل مدينة دسوق عند الكوبرى العلوى حتى المسجد الابراهيمى، وأيضا إقامة حضرة عقب صلاة العصر بالمسجد، بحضور الشيخ محمد عاشور شيخ الطريقة البرهامية فى  والشيخ محمد البيلى وكيل مشيخة الطرق الصوفية بكفر الشيخ وكبار مشايخ الطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وكان الآلاف من رواد وزوار المسجد الإبراهيمى من جميع إنحاء الجمهورية وأهالى مدينة دسوق، قد أدوا صلاة الجمعة الافتتاحية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، التى يبدأ الاحتفال بذكرى مولده اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وكان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، يرافقه العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية ، واللواء عماد أبو النور، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، تفقدوا التمركزات والنقطة الرئيسية وجولة تفقدية بالميدان الإبراهيمى لمتابعة تنفيذ وتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية والنقاط الأمنية، بداخل ومخارج مدينة دسوق، واستقبال الضباط والافراد المفكلين بالخدمة طوال فترة المولد كما التقى بالضباط والأفراد، وحثهم على التصدي لأى محاولات من الخارجين عن القانون، تعكر صفو الاحتفالات بالمولد.

شاهد أيضا

مولد العارف بالله إبراهيم1

مولد العارف بالله إبراهيم2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني