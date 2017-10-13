فرنسا: مصر لعبت دورا قياديا في تحقيق المصالحة الفلسطينية

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أشادت فرنسا بالاتفاق الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس، أمس الخميس، برعاية مصر، لتحقيق المصالحة السياسية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس روماتيت أسبانيي، في تصريح لها، اليوم الجمعة، إن فرنسا تلقت باهتمام نبأ إبرام وفدي فتح وحماس بالقاهرة اتفاقا، في إطار عملية لعبت فيها السلطات المصرية دورا قياديا.

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وأضافت المتحدثة أن هذا الاتفاق، الذي رحب به الرئيس محمود عباس، سيسمح للسلطة الفلسطينية بممارسة صلاحياتها بشكل كامل في قطاع غزة، بما في ذلك في مجال الأمن، بما يشكل تقدما جديدا نحو المصالحة الفلسطينية التي دعت إليها فرنسا منذ فترة طويلة.

ووصفت المتحدثة، المصالحة الفلسطينية بأنها لا غنى عنها لرسم أفق سياسي ولتحسين ظروف المعيشة لسكان غزة، باعتبارهم ضحايا الانقسام، وكذلك لتأمين الأراضي والحدود الفلسطينية.