1000 متطوع ووجبات للنباتيين.. شرم الشيخ تستقبل شباب العالم

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تستعد اللجنة المنظمة لفعاليات منتدى شباب العالم لبدء فعاليات المنتدى، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم اللجنة مئات من الشباب المتطوع الذين بدأوا في وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنظيمية واللوجستية للمنتدى.

وتم وضع تفاصيل دقيقة لكل الاجتماعات والمناقشات والمحاور وورش العمل، بما في ذلك الجزء اللوجستي المتعلق بالاستضافة، ومتابعة إصدار تأشيرات دخول الضيوف وإصدار تذاكر السفر وترتيبات الإقامة في الفنادق وغيرها، وأيضا إعداد مركز صحفي عالمي يستوعب مئات الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية، وكذلك إعداد مركز ضخم للترجمة يقوم بالترجمة الفورية بست لغات عالمية.

وجبات النباتيين

ووصلت دقة الإعداد إلى التوجيه بتجهيز وجبات خاصة ترضي احتياجات الضيوف الخاصة كالنباتيين على سبيل المثال، وهو ما يعد نتاج فكرة مجموعة شبابية طرحتها أثناء المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، ووافق عليها الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الدوري للشباب الذي عقد مؤخرا بالإسكندرية.

وتتمثل الفكرة في إقامة منصة للحوار بين شباب العالم، واستضافة مجموعة منهم لطرح قضايا تهم الرأي العام الدولي، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 3 آلاف ضيف من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رؤساء دول وحكومات ومبعوثون شخصيون لرؤساء، ووزراء ومفكرون وشخصيات عامة مؤثرة وإعلاميون ونشطاء مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وافق عدد من الرؤساء على المشاركة في المناقشات وطرح وجهة نظر دولهم إزاء عدد من القضايا العالمية المهمة.

وأكدت مصادر في رئاسة الجمهورية أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أية تكلفة سواء في تنظيم هذا المؤتمر أو استضافة الوفود، إذ وافقت مجموعة من البنوك والشركات على تمويل تكلفة التنظيم، موضحة أن البنوك لها ميزانية للدعاية والإعلان والخدمات والمسئولية الاجتماعية وتأهيل الشباب وهذا البند يمكن الإنفاق منه على المنتدى.

السيسي يتابع التفاصيل

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وقالت المصادر إن مكتب السيسي يتابع كل تفاصيل الإعداد للمنتدى، ويعطي الرئيس توجيهاته بأن يكون الإعداد على درجة كبيرة من الدقة التنظيمية.

وأوضحت المصادر أنه تم توجيه الجهات المعنية بدراسة كل المؤتمرات الشبابية المماثلة التي تعقد في العالم، حتى يكتب للمنتدى النجاح ولا يكون مجرد تكرار لفعاليات أخرى أو تقليدا أعمى لها، وإنما ليكون منصة جديدة ومبتكرة تجمع بين شباب العالم على طاولة الحوار لمناقشة قضاياه بكل الصراحة والشفافية، كما تمت دراسة أهم القضايا التي يمكن أن تطرح على بساط البحث، وتكون محور اهتمام مجموعات متباينة الثقافات في مختلف دول العالم، خاصة القضايا الإنسانية التي يلتف حولها الجميع والتي تحدد مسار البشرية في العصر الحديث.

وأكدت المصادر أن المنتدى صناعة مصرية خالصة، إذ يقوم بكل العمل شباب متطوع، صمموا "لوجو" المنتدى وشعاره، وصاحب المنتدى الحقيقي شباب مصر، إذ بلغ عدد المشاركين في الإعداد نحو 1000 متطوع.

مصر تواجه القوى الخارجية

من ناحية أخرى قال الدبلوماسي الشاب بالخارجية المصرية، المنسق العام للمنتدى عمرو عصام، إنه سيتم افتتاح فعاليات المنتدى وسط إبهار في الإخراج داخل قبة تطل على البحر، يتم تنفيذها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتشبه قبة جامعة القاهرة، وتعلوها الكرة الأرضية وبداخلها شاشات عرض، وأكد أن هناك إقبالا عالميا غير متوقع على المشاركة فيه، مشيرا إلى أن سفارات مصر في الخارج روجت لهذا المنتدى العالمي، وبذلك خلقت مصر حالة زخم دولية تؤكد مكانتها على الساحة العالمية.

وأوضح عصام أن مصر خاضت معركة قوية في الإعداد لهذا المنتدى في مواجهة بعض الجهات الخارجية، التي لا تريد لمصر أن يكون لها مكانة على المسرح الدولي، وأن تظل تتراوح في مكانها بدون تقدم.