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«التحطيب» يشعل ساحات مولد السيد البدوي (فيديو)

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«التحطيب» يشعل ساحات مولد السيد البدوي (فيديو) «التحطيب» يشعل ساحات مولد السيد البدوي (فيديو)

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نظمت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الغربية، تحت إشراف الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية، أنشطة رياضية احتفالا بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوي، داخل أرض الصاري في طنطا، المخصصة لساحات الاحتفال.

وتصدرت الاحتفالات لعبة التحطيب "فن القتال والمبارزة بالعصا"، في ظل توافد المئات من المريدين والزوار.

وعلى الرغم من إلغاء خيمة مديرية الشباب والرياضة، على عكس الأعوام الماضية، فإنهم نظموا الاحتفالات أمام خيمة حي أول طنطا، المخصصة للإشراف على ساحات الاحتفال.

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كان الآلاف من المريدين والزوار وأتباع الطرق الصوفية، توافدوا على مسجد وساحة البدوي، للاحتفال بالليلة الختامية للمولد، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

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