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محافظ بني سويف ومدير الأمن يتقدمان مشيعي جثمان شهيد العريش

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محافظ بني سويف ومدير الأمن يتقدمان مشيعي جثمان شهيد العريش محافظ بني سويف ومدير الأمن يتقدمان مشيعي جثمان شهيد العريش

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تقدم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، يرافقه اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف والعقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، اليوم الجمعة، مشيعي الجنازة العسكرية والشعبية للشهيد المجند الحسين جمال ممدوح محمود 20 سنة، ابن قرية بنى سليمان" والذي استشهد أمس الخميس في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

و شارك المحافظ فى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة الجمعة بمسجد الكبير "الرضا" بشرق النيل، وبحضور عدد من من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية وسط تنديد واسع من الأهالى والمشيعين بالإرهاب وهتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" و"الإرهاب عدو الله".

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وقال المحافظ إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة لن تنال من عزيمة الدولة والشعب المصرى "خلف قيادتها السياسية " فى مواجهة الإرهاب والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

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