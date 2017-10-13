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إيهاب لهيطة: الاتحاد الإفريقى لم يحدد موعد مباراة مصر وغانا

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إيهاب لهيطة: الاتحاد الإفريقى لم يحدد موعد مباراة مصر وغانا إيهاب لهيطة: الاتحاد الإفريقى لم يحدد موعد مباراة مصر وغانا

التحرير

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أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب ، أنه أجرى اتصالات بمسئولي الاتحاد الغاني لمعرفة موعد مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة لتصفيات .

وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن الاتحاد الأفريقي لم يحسم موعد المباراة بعد ما حددت غانا يوم 11 نوفمبر موعدًا لها، حيث إن الكاف في المعتاد يقيم مباريات الجولة الأخيرة للتصفيات في موعد واحد حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

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جدير بالذكر أن الوطنى صعد رسمياً إلي مونديال 2018، عقب الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف  وتصدر المجموعة الخامسة برصيد12 نقطة، من 5 جوالات.

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التحرير

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