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ضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية و39 سائقا تحت تأثير المخدرات

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ضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية و39 سائقا تحت تأثير المخدرات ضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية و39 سائقا تحت تأثير المخدرات

مصراوي Masrawy

ضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية و39 سائقا تحت تأثير المخدرات

05:22 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية و39 سائقا تحت تأثير المخدرات

ارشيفية

كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية، وألفين و529 دراجة نارية مخالفة، وضبط 39 سائقا تحت تأثير المخدرات، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار الحملات المرورية والانضباطية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالداخلية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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مصراوي Masrawy

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