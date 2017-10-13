ضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية و39 سائقا تحت تأثير المخدرات
05:22 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:
قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بضبط 46 ألفا و884 مخالفة مرورية، وألفين و529 دراجة نارية مخالفة، وضبط 39 سائقا تحت تأثير المخدرات، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.
يأتي ذلك في إطار الحملات المرورية والانضباطية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالداخلية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
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