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عاجل| الأجهزة الأمنية بالغربية تكشف عن ضبط 4 مثليين مارسوا الشذوذ الجنسي بمسجد السيد البدوي خلال الاحتفال بالمولد

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عاجل| الأجهزة الأمنية بالغربية تكشف عن ضبط 4 مثليين مارسوا الشذوذ الجنسي بمسجد السيد البدوي خلال الاحتفال بالمولد عاجل| الأجهزة الأمنية بالغربية تكشف عن ضبط 4 مثليين مارسوا الشذوذ الجنسي بمسجد السيد البدوي خلال الاحتفال بالمولد

دائما ما تكثر حالات التحرش في المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة، مثل الأعياد والاحتفالات بذكرى الأولياء “الموالد”، وهذا ما تواجهه الدولة بشدة، ولكن الغريب على المجتمع المصري خلال هذه الفترة، هو الظهور الفج للمثليين، حيث شهد مولد العارف بالله “السيد البدوي” في طنطا هذا العام، ضبط 4 مثليين وهم يمارسون الشذوذ الجنسي بدورة مياه المسجد الأحمدي.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الغربية اللواء “طارق حسونة”، قد تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية اللواء “أيمن لقية”، يفيد بالقبض على 15 متحرشا خلال الاحتفالات بالليلة الكبيرة لمولد “السيد البدوي”، وكذلك ضبط 4 مثليين كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي، في دورة مياه مسجد العارف بالله “السيد البدوي” في مدينة طنطا.

 

وأفاد مصدر أمني تابع لمديرية أمن محافظة الغربية، بأنه تم تحرير محاضر للمتحرشين والمثليين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم.

 

 

المصدر : فايف

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