بالفيديو: طرق طبيعية وأطعمة تساعدك على تقوية البصر وتحسين الرؤية بنسبة 100%

شيماء مصطفى

معظم الأشخاص يعانون من ضعف فى النظر، والكثير منا يجهل بأن هناك طرق طبيعية مائة بالمائة تساعدنا على تقوية النظر وتحسين الرؤية بنسبة كبيرة، وهي بعيدة كل البعد عن الطب ولكن لا مانع من المساعدة الطبية بجانب الطرق الطبيعية والتي سننشرها لكم عبر الفيديو:

طرق طبيعية من أجل تقوية البصر وتحسين الرؤية

كحل الأثمد: يعمل على الحفاظ على صحة العين وتقويتها وشد أعصاب العين كما أن يعمل على دمل القروح ونظافة العين والعمل على تنقيتها.

تمارين التخيل: وهو إقناع العين بأنها تري بنسبة 100 بالمائة وأن النظر ممتاز، ويعد هذا التمرين من أهم التمارين الذهنية للعين، ونشرح لكم كيف يتم عمل مثل هذه التمارين:

اختيار مكان هادئ وقم بالجلوس به ده لا تقل عن خمس دقائق. أغمض عينيك على الفور وتخيل بأنك قمت بخلع نظارتك وأن نظرك أصبح قوي. قم بأخذ نفس عيق وتيقن بأن نظرك ممتاز. أخيراً قم بفتح عينيك وتأكد بان كل ما قمت بتنفيذه أنت مقتنع به تماما.

تمارين البصر: عليك أن تقوم بالنظر إلى جرم سماوي بجانب القمر وتتأمله لمده لا تقل عن خمس دقائق، وتقوم بتحريك عينيك على جميع جوانب هذا الجرم، فهذا يساعدك على زيادة قوة ومتانة عضلة العين.

أطعمة تساعدك على تقوية النظر: مثل فيتامين أ، مثل الجزر، اللوز، المكسرات، التمر.

الابتعاد عن السهر والجلوس بالساعات أمام الكمبيوتر والتلفاز وألا تتعرض لضوء قوي وألا تتعرض للدخان.

وهناك بعض أنواع الأطعمة التي تساعدك على تقوية النظر:

السبانخ السلمون الجزر التوت البطاطا الفلفل الجوز الأفوكادو القرنبيط الفراولة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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