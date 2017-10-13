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ضبط 259 قضية مخدرات و9 تشكيلات عصابية و87 متهما هاربًا

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مصراوي Masrawy

ضبط 259 قضية مخدرات و9 تشكيلات عصابية و87 متهما هاربًا

05:19 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ضبط 259 قضية مخدرات و9 تشكيلات عصابية و87 متهما هاربًا

ارشيفية

كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال 24 ساعة - عن ضبط 259 قضية مخدرات بمضبوطات أبرزها 48 كيلوجراما بانجو و12 كيلوجراما حشيش و60 جراما من مخدر الاستروكس، كما تم ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 29 متهما ارتكبوا 26 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن 87 متهما هاربا مطلوب ضبطهم على ذمة أحكام قضائية، وضبط 16 متهما بالبلطجة، وإعادة 6 سيارات مسروقة، فضلا عن ضبط 465 دراجة نارية مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين

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