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إحباط محاولة تهريب صقور لخارج البلاد عبر مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب صقور لخارج البلاد عبر مطار القاهرة

05:10 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

إحباط محاولة تهريب صقور لخارج البلاد عبر مطار القاهرة

كتب- مادي غيث:

نجحت قوات أمن مطار القاهرة، في إحباط أول محاولة لتهريب الصقور خلال الموسم الحالي لهجرة الطيور حيث تمكنت من إلقاء القبض على مسافر بحريني الجنسية حاول تهريب ٨ صقور وتم مصادرة الصقور وايداعها في الحجر البيطري بالمطار قبل نقلها الى حديقة الحيوان بالجيزة لتلقي الرعاية البيطرية اللازمة.

وتقدم مجموعة من ناشطي حقوق الحيوان من ممثلي المجتمع المدني ببلاغات لقطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لحدائق الحيوان والجهات الأمنية بالمطار عن عزم بعض المهربين تهريب عدد من الصقور خارج البلاد.

وأكد الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية بين قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لحدائق الحيوان والإدارة المركزية للحجر البيطري ودعم من شرطة المطار والنيابة الكلية لشرق القاهرة ونيابة قسم النزهة للتصدى لهذه المحاولة.

وأشار إلى أن هناك استعدادات على كافة المحاور للتصدي لمثل تلك المحاولات لتهريب الحياة البرية و الطيور خلال موسم هجرتها.

وأشار الدكتور أيمن حمادة إلى أنه قد صدر قرار نيابة قسم النزهة بإعادة إطلاق تلك الصقور للبرية مرة أخرى فور التأكد من حالتها الصحية وقدرتها على مواصلة رحلة الهجرة مرة أخرى وذلك تحت إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية وأعضاء من النيابة.

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مصراوي Masrawy

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