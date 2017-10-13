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رئيس "انتخابات الأطباء": تواصلنا مع لجنة شمال سيناء.. ولا شكاوى

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مصراوي Masrawy

رئيس "انتخابات الأطباء": تواصلنا مع لجنة شمال سيناء.. ولا شكاوى

05:09 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب الطاهر، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، إن اللجنة تواصلت مع اللجنة الانتخابية بمحافظة شمال سيناء وذلك بعد انقطاع الاتصال معها منذ بداية اليوم؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأوضح الطاهر في تصريحات اليوم الجمعة، أن العملية الانتخابية بلجان المحافظة تسير بشكل جيد ولا يوجد أي شكاوى.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الاقتراع، صباح الجمعة، في 27 محافظة للتصويت في انتخابات التجديد النصفي على 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

ودعت اللجنة، جميع الأطباء المشاركين في الانتخابات لسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2016، ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين في النقابة ولهم حق التصويت ما يقرب من 250 ألف عضو، فيما يتنافس في الانتخابات 51 مرشحًا على 12 مقعدًا من مجلس النقابة العامة، ويشرف على الانتخابات 44 مستشارًا في 27 مقرًا انتخابيًا.

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